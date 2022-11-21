Жительнице ЯНАО не выдали набор «Малышу Ямала» из-за отсутствия прописки

Из-за отсутствия прописки жительница округа не получила подарок при рождения ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница ЯНАО пожаловалась, что не получила набор «Малышу Ямала», который выдают при рождении ребенка из-за того, что у нее нет местной прописки. Об этом женщина написала на странице главы региона Дмитрия Артюхова.

«А если его не дали и сказали обойдетесь? Мать же не здесь прописана, а работает здесь, отец прописан и родился на Ямале, это не считается. Вот, что мы услышали в ответ на получение подарка «Малышу Ямала», — написала автор Vera Shilver.

В комментариях жительница Нового Уренгоя также отметила, что не получила набор, потому что рожала в другом городе, однако прописана и работает на территории ЯНАО. «А я коробку не получила, потому что решила родить в Ставрополе, соответственно, и свидетельство о рождении тоже получила там. Хотя и я, и ребенок прописаны в Новом Уренгое», — добавила Катерина Ярцева.

По объяснению департамента здравоохранения, главным условием является регистрация малыша в органах ЗАГС Ямала. Там пообещали разобраться в сложившейся ситуации. Что касаемо второго комментария, то набор выдадут при рождении второго ребенка. «Если вы ни разу не получали подарок, вам его обязательно выдадут в следующий раз», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО заменили набор с вещами при рождении второго ребенка на сертификат. Теперь родители смогут приобрести на него вещи, которые по их усмотрению необходимы для ребенка.