Конфликт медиков с главврачом привел к массовым увольнениям в тюменской больнице

В ОКБ №4 Ишима — острая нехватка врачей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Областной клинической больнице №4 г. Ишима (Тюменская область) на фоне конфликта медиков с главным врачом учреждения Вячеславом Афанасьевым произошли массовые увольнения сотрудников. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в больнице действительно наблюдается кадровый дефицит врачей.

«Люди не могут сработаться с Вячеславом Афанасьевым и увольняются. Главный врач их особо не держит. При этом, найти замену уволившимся очень сложно. Ишим — довольно небольшой городок, который находится на приличном расстоянии от областного центра. Специалистов из других городов приглашают, но они сюда просто не едут», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В департаменте здравоохранения Тюменской области агентству подтвердили информацию о кадровом голоде в ишимской ОКБ №4. «Областная больница №4 испытывает кадровый дефицит врачей. На сегодняшний день в участковой терапевтической службе — 18 вакансий. Отделом кадров ведется работа по укомплектованию вакантных ставок за счет целевого обучения и привлечения специалистов из других регионов. Для непрерывного оказания медпомощи открыты дополнительные слоты для записи к специалистам за счет совмещения», — рассказали там URA.RU.

Там добавили, что в целом больницы Тюменской области укомплектованы и не испытывают острого кадрового дефицита. Информацию о вероятном конфликте между сотрудниками и главным врачом ОКБ №4 в региональном департаменте здравоохранения оставили без комментариев.

В адрес главврача ишимской ОКБ №4 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.