Челябинский мясной завод экс-замгубернатора купил бизнесмен из Перми

Завод признали банкротом в феврале 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский завод мясопереработки «Вюрст», основанный известным уральским бизнесменом и бывшим вице-губернатором Иркутской области Павлом Вибе, продан с торгов. Итоги торгов были подведены 23 ноября.

«Наиболее высокую цену в размере 49 395 904,11 рублей за имущество, составляющее Лот №1, предложил участник Помогаев Виктор Анатольевич (город Пермь), который признается победителем», — указано в протоколе торгов, размещенном на сайте «Торги-россии.рф».

Согласно сервису СБИС, Виктору Помогаеву принадлежат доли в нескольких пермских предприятиях, которые торгуют мебелью, хозтоварами, программным обеспечением, неметаллическими отходами и вторсырьем (ООО «УФПГ», ООО «Сеуслаб», ООО «ИТО», ООО «ПМФ»). На торги также заявлялось челябинское ООО «Мясной регион», но их выиграл участник из Перми.

Завод «Вюрст» был признан банкротом в феврале 2022 года. На нем введено конкурсное производство. В сентябре мясокомбинат был выставлен на торги с начальной стоимостью 52 млн рублей. Торги не состоялись, а цена за имущество мясокомбината была снижена до 47 млн рублей. Основатель «Вюрста» Павел Вибе был приговорен в феврале 2020 года к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его осудили за крупное мошенничество. Наказание Вибе отбывает в копейской колонии.