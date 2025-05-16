Всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала в Челябинске. В арт-галерее «Любапетя» на Лесопарковой проходит лекция «Проклятие коллекционера». Об этом передает корреспондент URA.RU.
"Искусствовед София Блинова рассказывает о судьбах знаменитых коллекционеров, подделках и странных собраниях. В ее историях страсть к искусству переплетается с человеческими драмами", — передает корреспондент из арт-галереи.
Далее в программе запланированы два мастер-класса. Для детей мастер-класс художницы Миланы Чемодановой по рисунку-аппликации «Моё любимое животное». Затем следует мастер-класс для взрослых по текстурной живописи с Татьяной Лантуховой. Участникам покажут, как создается интерьерная картина «Листья» из текстурной пасты.
Челябинск присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев» 17–18 мая. В этом году под темой «Герои» к мероприятию подключились не только музеи, но и театры, арт-пространства и даже древнее поселение Аркаим. Для посетителей подготовлены специальные программы: ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и уникальные перформансы, которые продлятся до глубокой ночи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!