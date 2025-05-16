16 мая 2025

«Ночь музеев» стартовала в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске всероссийская акция проходит под лозунгом «Герои»
В Челябинске всероссийская акция проходит под лозунгом «Герои» Фото:

Всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала в Челябинске. В арт-галерее «Любапетя» на Лесопарковой проходит лекция «Проклятие коллекционера». Об этом передает корреспондент URA.RU. 

"Искусствовед София Блинова рассказывает о судьбах знаменитых коллекционеров, подделках и странных собраниях. В ее историях страсть к искусству переплетается с человеческими драмами", — передает корреспондент из арт-галереи. 

Далее в программе запланированы два мастер-класса. Для детей мастер-класс художницы Миланы Чемодановой по рисунку-аппликации «Моё любимое животное». Затем следует мастер-класс для взрослых по текстурной живописи с Татьяной Лантуховой. Участникам покажут, как создается интерьерная картина «Листья» из текстурной пасты.

Челябинск присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев» 17–18 мая. В этом году под темой «Герои» к мероприятию подключились не только музеи, но и театры, арт-пространства и даже древнее поселение Аркаим. Для посетителей подготовлены специальные программы: ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и уникальные перформансы, которые продлятся до глубокой ночи.

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Всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала в Челябинске. В арт-галерее «Любапетя» на Лесопарковой проходит лекция «Проклятие коллекционера». Об этом передает корреспондент URA.RU.  "Искусствовед София Блинова рассказывает о судьбах знаменитых коллекционеров, подделках и странных собраниях. В ее историях страсть к искусству переплетается с человеческими драмами", — передает корреспондент из арт-галереи.  Далее в программе запланированы два мастер-класса. Для детей мастер-класс художницы Миланы Чемодановой по рисунку-аппликации «Моё любимое животное». Затем следует мастер-класс для взрослых по текстурной живописи с Татьяной Лантуховой. Участникам покажут, как создается интерьерная картина «Листья» из текстурной пасты. Челябинск присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев» 17–18 мая. В этом году под темой «Герои» к мероприятию подключились не только музеи, но и театры, арт-пространства и даже древнее поселение Аркаим. Для посетителей подготовлены специальные программы: ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и уникальные перформансы, которые продлятся до глубокой ночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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