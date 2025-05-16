Букмекеры не верят в сегодняшнюю победу «Трактора» над «Локомотивом»

Российские букмекерские конторы и спортивные аналитики считают ярославский «Локомотив» главным претендентом на победу в третьем матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина против челябинского «Трактора». Игра состоится 17 мая в Челябинске, но, вопреки традиционному «домашнему» преимуществу, коэффициенты на победу гостей из Ярославля ниже.
«Какой исход будет в матче? Шансы, что победит в матче ярославский „Локомотив“ — 41%, челябинский „Трактор“ — 35%, ничья — 26%»», — пишет сайт «Лига прогнозов на спорт».
По данным букмекерской конторы Winline, коэффициент на победу «Трактора» в матче составляет 2.05, а «Локомотива» — 1,77. Ставка на исход игры в первом периоде составляет 2,9 (ХК «Трактор) и 2,4 (КХ „Локомотив“).
При этом аналитики «Лиги прогнозов» отмечают, что «Локомотив» демонстрирует стабильность в гостях (выиграл 12 из 15 матчей), но давление трибун и мотивация «Трактора» после поражения делают матч непредсказуемым. В 10 из 11 последних личных встреч «Локомотив» забивал больше 1.5 голов, но дома «Трактор» выиграл 12 из 15 матчей.
Стоит отметить, что приведенные коэффициенты отражают статистику, а не гарантируют исход. Ведь внезапные травмы, судейские решения или эмоции трибун могут перевернуть ход игры. Также редакция URA.RU не рекомендует участвовать в азартных играх и рисковать своими деньгами на основе каких-либо прогнозов.
В день третьего матча финальной серии за Кубок Гагарина ХК «Трактор» запустил для болельщиков две фан-зоны. Первая площадка расположилась в центре Челябинска возле торгового комплекса на Каслинской, 64. Вторая точка поддержки организована у домашней арены клуба — здесь также можно следить за игрой в режиме реального времени.
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