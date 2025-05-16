По Челябинску в перерывах между периодами возле арены «Трактор» гуляют болельщики из Ярославля. С одним из них — бывшим военным и ветераном Афганистана пообщалась корреспондент URA.RU.
«Я вояка, служил в Афганистане, в Кандагаре. Наша команда играет очень хорошо. У нас Радуев — чемпион мира. Но победит все равно Челябинск, мне кажется, в дополнительное время», — рассказал ветеран Аркадий Петрович корреспонденту URA.RU.
На момент опубликования статья «Трактор» отчаянно пытается сократить отставание от «Локомотива». Счет в третьем периоде пока 3:2 в пользу ярославцев.
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