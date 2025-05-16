16 мая 2025

Ветеран Афгана приехал в Челябинск из Ярославля болеть за «Локомотив». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщик приехал поддержать свою любимую команду на выезде
Болельщик приехал поддержать свою любимую команду на выезде Фото:

По Челябинску в перерывах между периодами возле арены «Трактор» гуляют болельщики из Ярославля. С одним из них — бывшим военным и ветераном Афганистана пообщалась корреспондент URA.RU.

«Я вояка, служил в Афганистане, в Кандагаре. Наша команда играет очень хорошо. У нас Радуев — чемпион мира. Но победит все равно Челябинск, мне кажется, в дополнительное время», — рассказал ветеран Аркадий Петрович корреспонденту URA.RU.

На момент опубликования статья «Трактор» отчаянно пытается сократить отставание от «Локомотива». Счет в третьем периоде пока 3:2 в пользу ярославцев.

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По Челябинску в перерывах между периодами возле арены «Трактор» гуляют болельщики из Ярославля. С одним из них — бывшим военным и ветераном Афганистана пообщалась корреспондент URA.RU. «Я вояка, служил в Афганистане, в Кандагаре. Наша команда играет очень хорошо. У нас Радуев — чемпион мира. Но победит все равно Челябинск, мне кажется, в дополнительное время», — рассказал ветеран Аркадий Петрович корреспонденту URA.RU. На момент опубликования статья «Трактор» отчаянно пытается сократить отставание от «Локомотива». Счет в третьем периоде пока 3:2 в пользу ярославцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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