16 мая 2025

В Челябинске перекрыли движение автобусов из-за аварии на водоводе. Схема

В Челябинске перекрыли движение автобусов из-за аварии на водоводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта перекрыли до устранения последствий прорыва
Движение транспорта перекрыли до устранения последствий прорыва Фото:

В Челябинске перекрыли движение автобусов № 32, 34 и 72 по улице Октябрьской из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

"На сетях водоснабжения проходят аварийно-восстановительные работы. Движение на данном участке перекрыто", — отмечает пресс-служба мэрии. 

Автобусы до устранения аварии направлены по следующим маршрутам: 

  • 32. Мамина — Комарова — Солнечный берег;
  • 34. Автобусный парк — Бажова — Завалишина — Комарова — Чурилово;
  • 72. ЧМК — Бажова — Завалишина — Комарова — Железнодорожный вокзал.
Движение перекрыли до устранения коммунальной аварии
Движение перекрыли до устранения коммунальной аварии
Фото:

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В Челябинске перекрыли движение автобусов № 32, 34 и 72 по улице Октябрьской из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». "На сетях водоснабжения проходят аварийно-восстановительные работы. Движение на данном участке перекрыто", — отмечает пресс-служба мэрии.  Автобусы до устранения аварии направлены по следующим маршрутам: 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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