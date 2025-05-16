В Челябинске перекрыли движение автобусов из-за аварии на водоводе

Движение транспорта перекрыли до устранения последствий прорыва
В Челябинске перекрыли движение автобусов № 32, 34 и 72 по улице Октябрьской из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
"На сетях водоснабжения проходят аварийно-восстановительные работы. Движение на данном участке перекрыто", — отмечает пресс-служба мэрии.
Автобусы до устранения аварии направлены по следующим маршрутам:
- 32. Мамина — Комарова — Солнечный берег;
- 34. Автобусный парк — Бажова — Завалишина — Комарова — Чурилово;
- 72. ЧМК — Бажова — Завалишина — Комарова — Железнодорожный вокзал.
Движение перекрыли до устранения коммунальной аварии
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