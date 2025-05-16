В Челябинске до конца лета откроется шесть заведений

В Челябинске откроется минимум шесть заведений общепита к концу лета Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске с мая по август отроется минимум шесть заведений, в числе которых кафе, бары и рестораны. Часть из них уже анонсировали открытие, о других сообщают инсайдеры.

Rami

Итальянско-восточный ресторан Rami откроет свои двери в конце мая. В заведении представят авторские блюда и коктейли, а также шашлыки, пиццу, восточную выпечку. Для детей будет действовать игровая комната и отдельное меню.

«Пэпэ»

Кафе по франшизе «ПэПэ» откроется не позже июля. Согласно концепции, гостям представят здоровую кухню с яркой подачей. У каждой позиции прописано соотношение белков, жиров и углеводов, а в числе блюд — варианты завтраков, пасты, салаты, супы, горячее с гарниром и низкокалорийный стрит-фуд.

«Поселенцы»

Ресторан уральской кухни «Поселенцы», по данным блогера Азата Сапармамедова, в июне откроет ресторатор Артем Бугор. Заведение углубится в историю уральской кухни и исконно русские блюда, а предпочтение будут отдавать региональным продуктам.

Что говорят инсайдеры

Как сообщает Сапармамедов в паблике RestoNews соцсети «ВКонтакте», в начале июня челябинцам также стоит ожидать открытие английского паба. В конце месяца в столице региона должна заработать точка московского ресторана «Изакая». В меню заведения — суши, роллы, азиатские супы и горячее. В конце лета ожидается открытие еще одного грузинского ресторана. Однако подробности о последнем пока не озвучиваются.