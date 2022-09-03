03 сентября 2022
02 сентября 2022

Челябинский мясной завод экс-замгубернатора выставлен на торги

Челябинский завод мясопереработки «Вюрст» бизнесмена Павла Вибе выставлен на торги
© Служба новостей «URA.RU»
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На мясоперерабатывающем предприятии. Магнитогорск, продукты, мясокомбинат, туши, еда, мясо
На реализацию выставлен имущественный комплекс на Радонежской, 10 Фото:

Челябинский завод мясопереработки «Вюрст», основанный известным уральским бизнесменом и экс-замгубернатором Иркутской области Павлом Вибе, выставлен на торги. Начальная стоимость имущественного комплекса предприятия — 52 млн рублей.

«Имущество ООО Челябинский мясоперерабатывающий завод „Вюрст“ расположено на улице Радонежская, 10. Секция торгов — банкротство. Конец приема ценовых предложений — 10 октября 2022 года», — говорится в лоте, размещенном на сайте единого агрегатора электронных торгов.

«Вюрст» был признан банкротом в феврале 2022 года. На предприятии введено конкурсное производство. Организатором торгов выступает арбитражный управляющий Александр Русин. На реализацию выставлены нежилые здания производственного назначения и оборудование.

Собственником завода в девяностых годах был известный бизнесмен Павел Вибе. В феврале 2020 года он был осужден к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за крупное мошенничество. Ущерб от преступления был оценен в 61 млн рублей. Наказание Вибе отбывает в копейской колонии.

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Челябинский завод мясопереработки «Вюрст», основанный известным уральским бизнесменом и экс-замгубернатором Иркутской области Павлом Вибе, выставлен на торги. Начальная стоимость имущественного комплекса предприятия — 52 млн рублей. «Имущество ООО Челябинский мясоперерабатывающий завод „Вюрст“ расположено на улице Радонежская, 10. Секция торгов — банкротство. Конец приема ценовых предложений — 10 октября 2022 года», — говорится в лоте, размещенном на сайте единого агрегатора электронных торгов. «Вюрст» был признан банкротом в феврале 2022 года. На предприятии введено конкурсное производство. Организатором торгов выступает арбитражный управляющий Александр Русин. На реализацию выставлены нежилые здания производственного назначения и оборудование. Собственником завода в девяностых годах был известный бизнесмен Павел Вибе. В феврале 2020 года он был осужден к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за крупное мошенничество. Ущерб от преступления был оценен в 61 млн рублей. Наказание Вибе отбывает в копейской колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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