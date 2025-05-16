16 мая 2025

Болезнь челябинского водителя привела к массовой аварии у ТЦ «Фиеста»

© Служба новостей «URA.RU»
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63-летнему челябинцу стало плохо за рулем
63-летнему челябинцу стало плохо за рулем Фото:

В Челябинске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Аварию спровоцировал водитель, которому стало плохо за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. 

«Инцидент случился вчера на улице Молодогвардейцев рядом с ТЦ „Фиеста“. 63-летний водитель Vortex почувствовал резкое недомогание и не справился с управлением. Он  врезался в остановившиеся на красный сигнал светофора Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid и Kia Soul», — отмечает пресс-служба ведомства.

На место прибыли две бригады скорой помощи. Единственным пострадавшим стал сам водитель Vortex — его госпитализировали с травмами. Остальные автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства аварии уточняются.

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В Челябинске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Аварию спровоцировал водитель, которому стало плохо за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.  «Инцидент случился вчера на улице Молодогвардейцев рядом с ТЦ „Фиеста“. 63-летний водитель Vortex почувствовал резкое недомогание и не справился с управлением. Он  врезался в остановившиеся на красный сигнал светофора Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid и Kia Soul», — отмечает пресс-служба ведомства. На место прибыли две бригады скорой помощи. Единственным пострадавшим стал сам водитель Vortex — его госпитализировали с травмами. Остальные автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства аварии уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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