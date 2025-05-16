Болезнь челябинского водителя привела к массовой аварии у ТЦ «Фиеста»

В Челябинске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Аварию спровоцировал водитель, которому стало плохо за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
«Инцидент случился вчера на улице Молодогвардейцев рядом с ТЦ „Фиеста“. 63-летний водитель Vortex почувствовал резкое недомогание и не справился с управлением. Он врезался в остановившиеся на красный сигнал светофора Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid и Kia Soul», — отмечает пресс-служба ведомства.
На место прибыли две бригады скорой помощи. Единственным пострадавшим стал сам водитель Vortex — его госпитализировали с травмами. Остальные автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства аварии уточняются.
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