16 мая 2025

ГАИ устроит охоту за пьяными болельщиками «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фан-зона у арены будет под пристальным вниманием правоохранителей
Фан-зона у арены будет под пристальным вниманием правоохранителей Фото:

Госавтоинспекция Челябинска усилит контроль за водителями в состоянии опьянения в предстоящие выходные дни. Особое внимание будет уделено зонам массового отдыха болельщиков ХК «Трактор» на территории Челябинска. Об этом сообщает областное ГАИ. 

"ГАИ усилит рейды у фан-зон «Трактора». Плотность экипажей ДПС  на этих участках будет увеличена до тотального контроля дорожной обстановки", — отмечает пресс-служба ведомства. 

В региональном ГАИ отмечают, что задача — не допустить за руль болельщиков, находящихся в состоянии опьянения. В ведомстве призывают воздержатся от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и напоминают водителям об ответственности, вплоть до уголовной.

Сегодня, в день третей игры в серии финала за Кубок Гагарина хоккейный клуб «Трактор» организовал две площадки для поддержки команды. Первая фан-зона разместилась в центре города у торгового комплекса на улице Каслинская, 64. Болельщиков ждут: большой экран для трансляций, яркая атмосфера, подарки от клуба, парковка для автомобилей и отдельная зона для пешеходов. Вторая локация организована рядом с домашней ареной клуба — здесь также установлен экран для просмотра матчей.

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Госавтоинспекция Челябинска усилит контроль за водителями в состоянии опьянения в предстоящие выходные дни. Особое внимание будет уделено зонам массового отдыха болельщиков ХК «Трактор» на территории Челябинска. Об этом сообщает областное ГАИ.  "ГАИ усилит рейды у фан-зон «Трактора». Плотность экипажей ДПС  на этих участках будет увеличена до тотального контроля дорожной обстановки", — отмечает пресс-служба ведомства.  В региональном ГАИ отмечают, что задача — не допустить за руль болельщиков, находящихся в состоянии опьянения. В ведомстве призывают воздержатся от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и напоминают водителям об ответственности, вплоть до уголовной. Сегодня, в день третей игры в серии финала за Кубок Гагарина хоккейный клуб «Трактор» организовал две площадки для поддержки команды. Первая фан-зона разместилась в центре города у торгового комплекса на улице Каслинская, 64. Болельщиков ждут: большой экран для трансляций, яркая атмосфера, подарки от клуба, парковка для автомобилей и отдельная зона для пешеходов. Вторая локация организована рядом с домашней ареной клуба — здесь также установлен экран для просмотра матчей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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