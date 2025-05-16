ГАИ устроит охоту за пьяными болельщиками «Трактора»

Госавтоинспекция Челябинска усилит контроль за водителями в состоянии опьянения в предстоящие выходные дни. Особое внимание будет уделено зонам массового отдыха болельщиков ХК «Трактор» на территории Челябинска. Об этом сообщает областное ГАИ.
"ГАИ усилит рейды у фан-зон «Трактора». Плотность экипажей ДПС на этих участках будет увеличена до тотального контроля дорожной обстановки", — отмечает пресс-служба ведомства.
В региональном ГАИ отмечают, что задача — не допустить за руль болельщиков, находящихся в состоянии опьянения. В ведомстве призывают воздержатся от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и напоминают водителям об ответственности, вплоть до уголовной.
Сегодня, в день третей игры в серии финала за Кубок Гагарина хоккейный клуб «Трактор» организовал две площадки для поддержки команды. Первая фан-зона разместилась в центре города у торгового комплекса на улице Каслинская, 64. Болельщиков ждут: большой экран для трансляций, яркая атмосфера, подарки от клуба, парковка для автомобилей и отдельная зона для пешеходов. Вторая локация организована рядом с домашней ареной клуба — здесь также установлен экран для просмотра матчей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!