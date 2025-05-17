17 мая 2025
16 мая 2025

Челябинский турист избил камнем инспектора нацпарка «Таганай»

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел из-за сделанного инспектором замечания
Конфликт произошел из-за сделанного инспектором замечания Фото:

Челябинской области в национальном парке «Таганай» 40-летний турист напал с камнем на инспектора парка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. 

«Житель Златоуста катался по заповедным тропам на велосипеде, не пройдя обязательную регистрацию. Инспектор несколько раз сделал мужчине замечание, однако нарушитель проигнорировал требования. Конфликт перерос в агрессию туриста», — отмечает пресс-служба ведомства. 

После очередного предупреждения злоумышленник схватил камень и нанес им удар сотруднику нацпарка по голове, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший, придя в сознание, самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, а затем — в полицию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (ст. 115 УК РФ). Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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Челябинской области в национальном парке «Таганай» 40-летний турист напал с камнем на инспектора парка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.  «Житель Златоуста катался по заповедным тропам на велосипеде, не пройдя обязательную регистрацию. Инспектор несколько раз сделал мужчине замечание, однако нарушитель проигнорировал требования. Конфликт перерос в агрессию туриста», — отмечает пресс-служба ведомства.  После очередного предупреждения злоумышленник схватил камень и нанес им удар сотруднику нацпарка по голове, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший, придя в сознание, самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, а затем — в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (ст. 115 УК РФ). Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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