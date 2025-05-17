Челябинский турист избил камнем инспектора нацпарка «Таганай»

Челябинской области в национальном парке «Таганай» 40-летний турист напал с камнем на инспектора парка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Житель Златоуста катался по заповедным тропам на велосипеде, не пройдя обязательную регистрацию. Инспектор несколько раз сделал мужчине замечание, однако нарушитель проигнорировал требования. Конфликт перерос в агрессию туриста», — отмечает пресс-служба ведомства.
После очередного предупреждения злоумышленник схватил камень и нанес им удар сотруднику нацпарка по голове, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший, придя в сознание, самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, а затем — в полицию.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (ст. 115 УК РФ). Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
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