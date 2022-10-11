Стоимость челябинского мясного завода экс-замгубернатора снизилась

молоток, торги Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

Челябинский завод мясопереработки «Вюрст», основанный известным уральским бизнесменом и бывшим вице-губернатором Иркутской области Павлом Вибе, повторно выставлен на торги. Цена снижена с 52 до 47 млн рублей.

«Начало приема заявок — 17 октября, 10:00. Конец приема заявок — 22 ноября 10:00. Начальная стоимость — 47 043 718,20 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Торги.рф».

«Вюрст» признан банкротом в феврале 2022 года, введено конкурсное производство. Продажей имущества занимается арбитражный управляющий Александр Русин. На реализацию выставлены нежилые здания производственного назначения и оборудование.

В сентябре мясокомбинат был выставлен на торги. Начальная стоимость имущественного комплекса предприятия составляла 52 млн рублей. Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников, говорится в сообщении на сайте «Федресурс».

Сам Вибе был приговорен в феврале 2020 года к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его осудили за крупное мошенничество.