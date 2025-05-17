Ребенка разыскивают волонтеры
В Челябинске в Металлургическом районе пропала 10-летния Анастасия А. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Девочка ушла из дома 17 мая. До сих пор ее местонахождение неизвестно», — отмечают поисковики в группе «отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».
Особые приметы Анастасии — рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Она была одета в белую кофту, бежевого цвета джинсы и черно-белые кроссовки.
Анастасия пропала 17 мая
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