17 мая 2025
16 мая 2025

В Челябинске пропала 10-летняя школьница. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка разыскивают волонтеры
Ребенка разыскивают волонтеры Фото:

В Челябинске в Металлургическом районе пропала 10-летния Анастасия А. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Девочка ушла из дома 17 мая. До сих пор ее местонахождение неизвестно», — отмечают поисковики в группе «отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте». 

Особые приметы Анастасии — рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Она была одета в белую кофту, бежевого цвета джинсы и черно-белые кроссовки.

Анастасия пропала 17 мая
Анастасия пропала 17 мая
Фото:

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В Челябинске в Металлургическом районе пропала 10-летния Анастасия А. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Девочка ушла из дома 17 мая. До сих пор ее местонахождение неизвестно», — отмечают поисковики в группе «отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».  Особые приметы Анастасии — рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Она была одета в белую кофту, бежевого цвета джинсы и черно-белые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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