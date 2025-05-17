17 мая 2025

Прокурора Челябинска через суд добивается сноса аварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль
Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль Фото:

Прокуратура Челябинска через суд обязала городскую администрацию снести два расселенных аварийных дома в посёлке Стройгородок-2. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. 

«Речь идет о многоквартирных зданиях № 2 и № 29 по улице Колхозной, признанных непригодными для проживания в 2017 и 2020 годах. Несмотря на завершение расселения, дома не были демонтированы, что создало угрозу для безопасности горожан. Подобные заброшенные строения повышают риск травм для детей и подростков, а также возможность их использования  для противоправных действий», — отмечает пресс-служба. 

Как установила проверка, фасады зданий были частично разрушены, окна разбиты, а свободный доступ в помещения не ограничен. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию принять меры. Суд удовлетворил иск, постановив обеспечить снос домов и ограничить доступ на территорию. Исполнение решения взято на контроль прокуратурой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинска через суд обязала городскую администрацию снести два расселенных аварийных дома в посёлке Стройгородок-2. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.  «Речь идет о многоквартирных зданиях № 2 и № 29 по улице Колхозной, признанных непригодными для проживания в 2017 и 2020 годах. Несмотря на завершение расселения, дома не были демонтированы, что создало угрозу для безопасности горожан. Подобные заброшенные строения повышают риск травм для детей и подростков, а также возможность их использования  для противоправных действий», — отмечает пресс-служба.  Как установила проверка, фасады зданий были частично разрушены, окна разбиты, а свободный доступ в помещения не ограничен. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию принять меры. Суд удовлетворил иск, постановив обеспечить снос домов и ограничить доступ на территорию. Исполнение решения взято на контроль прокуратурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...