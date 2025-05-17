Прокурора Челябинска через суд добивается сноса аварийных домов

Прокуратура Челябинска через суд обязала городскую администрацию снести два расселенных аварийных дома в посёлке Стройгородок-2. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«Речь идет о многоквартирных зданиях № 2 и № 29 по улице Колхозной, признанных непригодными для проживания в 2017 и 2020 годах. Несмотря на завершение расселения, дома не были демонтированы, что создало угрозу для безопасности горожан. Подобные заброшенные строения повышают риск травм для детей и подростков, а также возможность их использования для противоправных действий», — отмечает пресс-служба.
Как установила проверка, фасады зданий были частично разрушены, окна разбиты, а свободный доступ в помещения не ограничен. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию принять меры. Суд удовлетворил иск, постановив обеспечить снос домов и ограничить доступ на территорию. Исполнение решения взято на контроль прокуратурой.
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