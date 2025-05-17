Полпред в УрФО Жога болеет за «Трактор» в Челябинске

Игра идет не в пользу «Трактора»
Полпред президента в УрФО Артем Жога присутствует в Челябинске на матче "Трактора" с ярославским "Локомотивом". Об этом Жога написал в социальных сетях.
"Болеем за "Трактор"", — написал в сторис полпред УрФО.
На момент опубликования новости "Трактор" проигрывает со счетом 1:3 во втором периоде. Сейчас идет третий матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.
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