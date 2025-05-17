Полпред в УрФО Жога болеет за «Трактор» в Челябинске

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Игра идет не в пользу «Трактора»
Игра идет не в пользу «Трактора» Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога присутствует в Челябинске на матче "Трактора" с  ярославским "Локомотивом". Об этом Жога написал в социальных сетях. 

"Болеем за "Трактор"", — написал в сторис полпред УрФО.

На момент опубликования новости "Трактор" проигрывает со счетом 1:3 во втором периоде. Сейчас идет третий матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога присутствует в Челябинске на матче "Трактора" с  ярославским "Локомотивом". Об этом Жога написал в социальных сетях.  "Болеем за "Трактор"", — написал в сторис полпред УрФО. На момент опубликования новости "Трактор" проигрывает со счетом 1:3 во втором периоде. Сейчас идет третий матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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