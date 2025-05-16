Дети нацарапали на челябинской машине оскорбительное слово из трех букв

В Челябинске разгорается конфликт между жителями дома и детьми, которые царапают на автомобилях оскорбительные слова. Инцидент привлёк внимание после того, как местная жительница обнаружила на двери своей машины надпись «лох».
"На записи домофона видно, как трое детей на самокатах подъезжают к автомобилю, после чего один из них наносит повреждения. Женщина узнала в хулигане сына соседки, но его мать отказалась сотрудничать и обсуждать этот вопрос", — описывает ситуацию telegram-канал "Осторожно, новости".
Инцидент произошел в начале мая. Челябинка подала заявление в полицию и связалась с инспектором по делам несовершеннолетних. Ее соседка, столкнувшаяся с аналогичной проблемой, также готовит обращение в правоохранительные органы.
Почти год назад Жители Челябинска в соцсетях сообщают о том, что в городе действует автовандал, который исцарапал десятки автомобилей.
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