Челябинцы указали грибные места прошлых лет

18 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Прошлый год был урожайным на белые грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Грибы в Челябинской области появятся примерно через месяц. Об этом сообщили URA.RU заядлые грибники, указав грибные места прошлых лет. «Сейчас в лесах региона есть только сморчки. В зависимости от погоды грибы начнут появляться примерно через месяц. Прошлый год грибов было не так много, вот в 2023 их собирали ведрами практически везде», — рассказал URA.RU заядлый грибник Сергей Жигалин. Так, грибники отмечают, что в 2023 году было много белых грибов, в 2024 году — лисичек и груздей. Их собирали практически повсеместно, но особо много было под Чебаркулем, возле озера Увильды, а также у поселков Яраткулово и Кузнецкое. По опыту челябинцев, любящих «тихую охоту», на урожайность грибов, кроме прохлады и влаги, влияет природная цикличность процессов. «Грибница живет в симбиозе с деревьями и, скорее всего, подстраивается под цикличные жизненные процессы. Поэтому в один год будет много белых, в другой — груздей», — говорят заядлые грибники. Первые сморчки челябинские грибники уже начали собирать в мае, их много сейчас в Каштаке и Красноармейском районах. А осенью прошлого года обилие груздей отмечали в Сосновском, Карталинском районах, а также Красноармейском и Аргаяшском районах региона. Чебаркульский район в сентябре был богат на сбор опят. А в Кусинском районе грибники в больших объемах собирали черные лисички. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грибы в Челябинской области появятся примерно через месяц. Об этом сообщили URA.RU заядлые грибники, указав грибные места прошлых лет. «Сейчас в лесах региона есть только сморчки. В зависимости от погоды грибы начнут появляться примерно через месяц. Прошлый год грибов было не так много, вот в 2023 их собирали ведрами практически везде», — рассказал URA.RU заядлый грибник Сергей Жигалин. Так, грибники отмечают, что в 2023 году было много белых грибов, в 2024 году — лисичек и груздей. Их собирали практически повсеместно, но особо много было под Чебаркулем, возле озера Увильды, а также у поселков Яраткулово и Кузнецкое. По опыту челябинцев, любящих «тихую охоту», на урожайность грибов, кроме прохлады и влаги, влияет природная цикличность процессов. «Грибница живет в симбиозе с деревьями и, скорее всего, подстраивается под цикличные жизненные процессы. Поэтому в один год будет много белых, в другой — груздей», — говорят заядлые грибники. Первые сморчки челябинские грибники уже начали собирать в мае, их много сейчас в Каштаке и Красноармейском районах. А осенью прошлого года обилие груздей отмечали в Сосновском, Карталинском районах, а также Красноармейском и Аргаяшском районах региона. Чебаркульский район в сентябре был богат на сбор опят. А в Кусинском районе грибники в больших объемах собирали черные лисички.