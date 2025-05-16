Световое шоу, джаз и головы из-под стола: челябинцы приняли участие в акции «Ночь музеев»

Челябинцы приняли участие в акции «Ночь музеев-2025»

Театр кукол показал процесс создания персонажей из папье-маше Ольга Снопкова

В Челябинске 17 мая прошла серия мероприятий в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Ряд культурных площадок города подготовили специальные программы. Это необычные перформансы, интерактивные квесты, мастер-классы, а также ночные экскурсии. Как происходили творческие встречи и представления, читайте в материале URA.RU.

У краеведском музея «зажгли» световым шоу и популярными песнями

На территории у краеведческого музея состоялся концерт и световое шоу в рамках ежегодной акции «Ночь музеев». Здесь посетители смогли не только послушать популярные музыкальные хиты, но и насладиться ярким световым перфомансом и выступлениями хореографических коллективов.

Также музыка для всех желающих звучала на набережной реки Миасс. Участники мероприятия гуляли вдоль воды и подпевали артистам.

Челябинцам показали, как кукол делают живыми

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» кукольный театр в Челябинске 17 мая организовал для жителей и гостей города ночные экскурсии по закулисью учреждения. Посетителям предоставили уникальную возможность увидеть скрытые стороны театральной жизни, обычно недоступные для широкой публики.

В частности, во время экскурсии гостей познакомили с коллекцией костюмов, мастерскими по изготовлению кукол, складом с декорациями. Также посетителям позволили заглянуть в помещения, где ведется наблюдение за спектаклями и хранится расписание актеров, показали, как создается звук и эффекты.

Посетители увидели, как создаются герои спектаклей Ольги Снопковой

Участникам акции презентовали «Три чуда в искусстве»

Челябинский музей изобразительных искусств традиционно начал акцию с мероприятий для самых маленьких гостей. Здесь прошли детские занятия, тематические экскурсии и творческие мастер-классы. Например, посетители смогли сделать фотографии в старинном стиле. Гости рисовали, слушали музыку и читали стихи.

Также учреждение представило проект «Три чуда в искусстве», объединив музыку, поэзию и изобразительное искусство. Основным событием дня стала выставка «Повесть о войне». На ней было презентовано 49 работ из фонда учреждения. Это живопись, графика и скульптура. В двух залах желающие смогли увидеть изделия из каслинского и кусинского литья, а также златоустовскую гравюру на стали.

Посетители сделали фотографии в старинном стиле Группа «Челябинский музей изобразительных искусств», vk.com

На Аркаиме впервые заиграл джаз

В историко-археологическом комплексе Аркаим в рамках акции «Ночь музеев» организовали для посетителей экскурсии, лекции, викторины, перформансы и джазовый концерт. Мероприятия стартовали с 11 часов утра и продолжались до позднего вечера.

Гости могли принять участие в экскурсии «Ожившая история», сыграть в интеллектуальную викторину «Своя игра» по теме раннего железного века. А завершился день выступлением джазового ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко», иммерсивным перформансом с возможностью свободно посетить музейные экспозиции». Кстати, акция проходит на Аркаиме уже в 17-й раз.