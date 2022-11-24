«Единая Россия» отремонтировала более тысячи школ в регионах страны

24 ноября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Более 1000 школ отремонтировано в 75 регионах России Фото: пресс-служба «Единой России» По итогам реализации программы «Единой России» по капитальному ремонту школ было отремонтировано 1100 образовательных учреждений в 75 регионах. Итоги были подведены на совещании «Единой России» и Минпросвещения, сообщает пресс-служба ЕР. «Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства — 15 млрд рублей — были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определенных „Единой Россией“ кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании отметил, что в Забайкальском крае, Курской, Новосибирской и Псковской областях имеются отставания по программе капремонта, которые в скором времени будут наверстаны. Также он сообщил, что в федеральном бюджете уже заложено финансирование на ремонт более 1500 школ по всей стране в следующем году. «В Курганской области по программе капитального ремонта школ в 2022—2023 гг. будут модернизированы 58 объектов. В этом году на ремонт выделено более двух миллиардов рублей», — заявил координатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев. Он подчеркнул, что на данный момент уже отремонтировано восемь школ. Дополнительные два объекта будут сданы до конца года. Проверка работ подрядных организаций продолжает проводиться силами активистов партии, членов родительского комитета и депутатов фракции «Единая Россия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам реализации программы «Единой России» по капитальному ремонту школ было отремонтировано 1100 образовательных учреждений в 75 регионах. Итоги были подведены на совещании «Единой России» и Минпросвещения, сообщает пресс-служба ЕР. «Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства — 15 млрд рублей — были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определенных „Единой Россией“ кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании отметил, что в Забайкальском крае, Курской, Новосибирской и Псковской областях имеются отставания по программе капремонта, которые в скором времени будут наверстаны. Также он сообщил, что в федеральном бюджете уже заложено финансирование на ремонт более 1500 школ по всей стране в следующем году. «В Курганской области по программе капитального ремонта школ в 2022—2023 гг. будут модернизированы 58 объектов. В этом году на ремонт выделено более двух миллиардов рублей», — заявил координатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев. Он подчеркнул, что на данный момент уже отремонтировано восемь школ. Дополнительные два объекта будут сданы до конца года. Проверка работ подрядных организаций продолжает проводиться силами активистов партии, членов родительского комитета и депутатов фракции «Единая Россия».