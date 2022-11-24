Жительница Кургана нашла сходство сериала на СТС с городами области

Местные жители нашли сходство вымышленного Залещинска с Курганом и Шадринском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница города Кургана сравнила вымышленный город Залещинск из сериала «Корни» на СТС с областным центром и Шадринском. Об этом женщина сообщила на свое личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«О Шадринске и Курганской области повествует сериал на СТС. Еще в первом сезоне в ходе развития событий был упомянут Курган как областной центр, где проводится конкурс „Кургановидение“. Дальше больше. В сценарии прозвучали названия городов Курганской области — Далматово и Шумиха. В последней серии 2?го сезона озвучили название и нашего города», — рассказала жительница в своем посте.

По словам женщины, продюсеры и сценаристы сериала искали провинциальный городок, который лег бы в основу. Съемочная команда, как сообщает в своем посте жительница, выбрала Шадринск, после чего заменила оригинальное название города на вымышленное. Действия сериала «Корни» разворачиваются в вымышленном провинциальном Залещинск, куда попадает главный герой Дмитрий Королев, которого играет Марк Богатырев. По сюжету, Королев должен выкупить местный дом культуры и построить на его месте ТЦ.

Ранее URA.RU писало, что курганец написал продолжение самого кассового российского сериала. Уроженец Кургана Антон Морозенко написал сценарий к сиквелу фильма «Холоп». Вторую часть начнут снимать в августе, рассказал Морозенко. По итогам 2020 года «Холоп» стал самой кассовым российским фильмом. Его сборы, по данным сайта «Кинопоиск», составили 62 229 664 долларов.