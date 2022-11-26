Из тюменского ТЦ эвакуировали посетителей. Видео

27 ноября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в ТЦ «Солнечный» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из ТЦ «Солнечный» эвакуировали посетителей. По словам очевидцев, в помещении сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU рассказали посетители ТЦ. «Я находилась в ТЦ, вдруг сработала пожарная тревога. Сначала все подумали, что она учебная, никто не спешил выходить. Потом сотрудники начали кричать, что произошло что-то серьезное. Все побежали к запасным выходам», — рассказала корреспонденту URA.RU тюменка Анастасия. Девушка отметила, что через несколько минут приехало шесть пожарных машин. Еще через 15 минут посетителей пустили в ТЦ. Некоторые тюменцы утверждают, что в здании чувствовался запах гари. «Гарью воняет люто», — сообщил очевидец в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Обновлено 18:16 В пресс-службе МЧС по региону рассказали, что в одном из кафе в ТЦ на плите подгорел еда. «На место привлекались 11 единиц основной и специальной пожарной техники», — рассказали изданию «Тюменская линия» в ведомстве. Персонал ТЦ эвакуировал около 200 человек.

В Тюмени из ТЦ «Солнечный» эвакуировали посетителей. По словам очевидцев, в помещении сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU рассказали посетители ТЦ. «Я находилась в ТЦ, вдруг сработала пожарная тревога. Сначала все подумали, что она учебная, никто не спешил выходить. Потом сотрудники начали кричать, что произошло что-то серьезное. Все побежали к запасным выходам», — рассказала корреспонденту URA.RU тюменка Анастасия. Девушка отметила, что через несколько минут приехало шесть пожарных машин. Еще через 15 минут посетителей пустили в ТЦ. Некоторые тюменцы утверждают, что в здании чувствовался запах гари. «Гарью воняет люто», — сообщил очевидец в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Обновлено 18:16 В пресс-службе МЧС по региону рассказали, что в одном из кафе в ТЦ на плите подгорел еда. «На место привлекались 11 единиц основной и специальной пожарной техники», — рассказали изданию «Тюменская линия» в ведомстве. Персонал ТЦ эвакуировал около 200 человек.