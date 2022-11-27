Тюменский биатлонист добровольно отправился в зону СВО

28 ноября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Тюменский тренер отправился на Украину добровольцем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тренер областной школы олимпийского резерва добровольно отправился в зону боевых действий на Украину. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Он добровольно отправился защищать интересы страны. Дружный коллектив проводил наставника и коллегу», — сообщается в публикации инфоцентра. В зону СВО наставника провожали его подопечные. Как сообщает информационный центр, они, совместно с администрацией школы, подготовили письма и открытки тренеру и другим бойцам.

Тренер областной школы олимпийского резерва добровольно отправился в зону боевых действий на Украину. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Он добровольно отправился защищать интересы страны. Дружный коллектив проводил наставника и коллегу», — сообщается в публикации инфоцентра. В зону СВО наставника провожали его подопечные. Как сообщает информационный центр, они, совместно с администрацией школы, подготовили письма и открытки тренеру и другим бойцам.