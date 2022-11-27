27 ноября 2022
26 ноября 2022

Тюменский биатлонист добровольно отправился в зону СВО

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Тюменский тренер отправился на Украину добровольцем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тренер областной школы олимпийского резерва добровольно отправился в зону боевых действий на Украину. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Он добровольно отправился защищать интересы страны. Дружный коллектив проводил наставника и коллегу», — сообщается в публикации инфоцентра.

В зону СВО наставника провожали его подопечные. Как сообщает информационный центр, они, совместно с администрацией школы, подготовили письма и открытки тренеру и другим бойцам.

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Тренер областной школы олимпийского резерва добровольно отправился в зону боевых действий на Украину. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Он добровольно отправился защищать интересы страны. Дружный коллектив проводил наставника и коллегу», — сообщается в публикации инфоцентра. В зону СВО наставника провожали его подопечные. Как сообщает информационный центр, они, совместно с администрацией школы, подготовили письма и открытки тренеру и другим бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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