Тюменский биатлонист добровольно отправился в зону СВО

Тюменский тренер отправился на Украину добровольцем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тренер областной школы олимпийского резерва добровольно отправился в зону боевых действий на Украину. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Он добровольно отправился защищать интересы страны. Дружный коллектив проводил наставника и коллегу», — сообщается в публикации инфоцентра.
В зону СВО наставника провожали его подопечные. Как сообщает информационный центр, они, совместно с администрацией школы, подготовили письма и открытки тренеру и другим бойцам.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii