Тюменские кофейни вынуждены поднять цены

Минимальная стоимость чашки кофе в Тюмени может вырасти до 120 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне международных экономических санкций, введенных странами Запада против России, в тюменских кофейнях вырастет минимальная стоимость чашки кофе. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Он уточнил, что рост цен вызван проблемами с логистикой, из-за которых доставлять кофейные зерна в Россию из других стран стало дороже и сложнее.

«Из-за санкций логистика стала сложнее. Доставлять качественный зерновой кофе в Россию сейчас очень непросто и дорого. Длительное время розничные цены на кофе в Тюмени удавалось сдерживать на одном уровне, но в ближайшее время ситуация в корне изменится. Чтобы не работать в убыток, предприниматели вынуждены будут поднять цены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что минимальная стоимость чашки кофе в Тюмени может вырасти до 120 рублей. «Ситуация с ценами меняется не по дням, а по часам. Сейчас в городе еще есть заведения, в которых чашку неплохого кофе можно купить за 100 рублей. Думаю, что через несколько месяцев ценники поменяются и там. Минималка будет на уровне 120 рублей за чашку. Это в лучшем случае», — отметил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском общепите начались проблемы с поставками качественного зернового кофе из-за границы. Кроме этого, подорожали сопутствующие товары: стаканчики, крышки и пластик.

США и страны ЕС ввели международные санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят уничтожить социальный, гуманитарный и экономический секторы РФ.