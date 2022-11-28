28 ноября 2022

Аналитик Омелюсик объяснила, когда тюменцам ждать снижения цен на квартиры

Аналитик Омелюсик: стоимость новостроек в Тюмени начнет падать с 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, строительство, новостройки
Омелюсик также заявила, что вторичное жилье окажется более привлекательным для тюменцев Фото:

Цены на квартиры в тюменских новостройках могут упасть в первом и втором квартале 2023 года. Таким мнением с РБК Тюмень поделилась сертифицированный Российской гильдией риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Александра Омелюсик.

«На мой взгляд, снижение цены на первичном рынке может произойти в 1, 2 квартале 2023 года. Но здесь все зависит от того, как быстро рыночная экономика сможет приспособиться к новым условиям», — заявил эксперт. По словам Омелюсик, вплоть до 2022 года застройщики не смогут снизить стоимость, так как там не готовы к этому.

При этом она отметила, что новостройки окажутся менее востребованы, чем вторичное жилье. Главной причиной такого выбора аналитик назвал более привлекательные для тюменцев цены.

Ранее URA.RU сообщало, что продажи квартир и загородных домов в Тюмени резко обвалились. По словам источника агентства, за последние два месяца продажи квартир и загородных домов упали, в среднем, на 30%.

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Цены на квартиры в тюменских новостройках могут упасть в первом и втором квартале 2023 года. Таким мнением с РБК Тюмень поделилась сертифицированный Российской гильдией риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Александра Омелюсик. «На мой взгляд, снижение цены на первичном рынке может произойти в 1, 2 квартале 2023 года. Но здесь все зависит от того, как быстро рыночная экономика сможет приспособиться к новым условиям», — заявил эксперт. По словам Омелюсик, вплоть до 2022 года застройщики не смогут снизить стоимость, так как там не готовы к этому. При этом она отметила, что новостройки окажутся менее востребованы, чем вторичное жилье. Главной причиной такого выбора аналитик назвал более привлекательные для тюменцев цены. Ранее URA.RU сообщало, что продажи квартир и загородных домов в Тюмени резко обвалились. По словам источника агентства, за последние два месяца продажи квартир и загородных домов упали, в среднем, на 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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