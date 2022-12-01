Курганский военкомат передаст дела уклонистов в следственный комитет

Дела курганцев, уклонившихся от призыва, собираются передать из военкомата следователям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники военного комиссариата области планируют передать материалы в отношении молодых курганцев в следственный комитет для возбуждения уголовных дел. Об этом URA.RU сообщил источник из числа бывших военных.

«Курганский военкомат планирует передать около 10 дел по фактам уклонения от службы по призыву. Материалы будут направлены в следственные органы (СУ СК)», — уточнил источник. Случаи уклонения от призыва в армию были выявлены сотрудниками комиссариата после начала призывной кампании 1 ноября.

По данным источника, вероятные фигуранты дел — молодые люди, симулирующие заболевания, по которым предоставляется отсрочка по призыву. Другие просто скрываются от сотрудников военкомата.

Сейчас в УМВД переданы предписания на доставку в военкоматы курганцев, подлежащих призыву. Если их не найдут, тогда дела и направят в региональное СУ СК. В областном военкомате URA.RU не стали комментировать данную информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники военкомата собираются провести проверку курганских предприятий. Компании проверят на выполнение законодательства по предоставлению данных воинского учета своих сотрудников.