За аренду однушки тюменцам придется заплатить 100 тысяч рублей. Фото

03 декабря 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Аренда однокомнатной квартиры обойдется тюменцам в 100 тысяч рублей из-за залога Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, за первый месяц жизни в которой придется заплатить 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров находится на четвертом этаже. Цена — 50 тысяч рублей в месяц, залог — 50 тысяч», — говорится в объявлении. Дом находится недалеко от набережной, которая является одной из главных достопримечательностей Тюмени. В квартире выполнен евроремонт. Внутри есть вся необходимая для жизни техника и мебель. Хозяин запрещает проживание в квартире с домашними животными. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за первый месяц аренды трехкомнатной квартиры жителям придется заплатить 260 тысяч рублей. В стоимость также включены коммунальные платежи.

В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, за первый месяц жизни в которой придется заплатить 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров находится на четвертом этаже. Цена — 50 тысяч рублей в месяц, залог — 50 тысяч», — говорится в объявлении. Дом находится недалеко от набережной, которая является одной из главных достопримечательностей Тюмени. В квартире выполнен евроремонт. Внутри есть вся необходимая для жизни техника и мебель. Хозяин запрещает проживание в квартире с домашними животными. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за первый месяц аренды трехкомнатной квартиры жителям придется заплатить 260 тысяч рублей. В стоимость также включены коммунальные платежи.