В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, за первый месяц жизни в которой придется заплатить 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров находится на четвертом этаже. Цена — 50 тысяч рублей в месяц, залог — 50 тысяч», — говорится в объявлении.
Дом находится недалеко от набережной, которая является одной из главных достопримечательностей Тюмени. В квартире выполнен евроремонт. Внутри есть вся необходимая для жизни техника и мебель. Хозяин запрещает проживание в квартире с домашними животными.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за первый месяц аренды трехкомнатной квартиры жителям придется заплатить 260 тысяч рублей. В стоимость также включены коммунальные платежи.
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