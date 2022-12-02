02 декабря 2022
01 декабря 2022

За аренду однушки тюменцам придется заплатить 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аренда однокомнатной квартиры обойдется тюменцам в 100 тысяч рублей из-за залога Фото:

В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, за первый месяц жизни в которой придется заплатить 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров находится на четвертом этаже. Цена — 50 тысяч рублей в месяц, залог — 50 тысяч», — говорится в объявлении.

Дом находится недалеко от набережной, которая является одной из главных достопримечательностей Тюмени. В квартире выполнен евроремонт. Внутри есть вся необходимая для жизни техника и мебель. Хозяин запрещает проживание в квартире с домашними животными.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за первый месяц аренды трехкомнатной квартиры жителям придется заплатить 260 тысяч рублей. В стоимость также включены коммунальные платежи.

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В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, за первый месяц жизни в которой придется заплатить 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров находится на четвертом этаже. Цена — 50 тысяч рублей в месяц, залог — 50 тысяч», — говорится в объявлении. Дом находится недалеко от набережной, которая является одной из главных достопримечательностей Тюмени. В квартире выполнен евроремонт. Внутри есть вся необходимая для жизни техника и мебель. Хозяин запрещает проживание в квартире с домашними животными. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за первый месяц аренды трехкомнатной квартиры жителям придется заплатить 260 тысяч рублей. В стоимость также включены коммунальные платежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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