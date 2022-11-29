В Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Пожарных и спасателей. Первый месяц жизни в ней обойдется жителям в 260 тысяч рублей из-за залога и комиссии. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Трехкомнатная квартира на 23 этаже. Площадь 100 квадратных метров. Цена — 100 тысяч рублей в месяц, залог 100 тысяч, комиссия 60 тысяч», — говорится в объявлении.
В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Помимо спальни и кухни, совмещенной с гостиной, есть детская комната и кабинет. Хозяин квартиры разрешает присутствие детей. Но кандидатов с домашними животными рассматривать не будет. В стоимость аренды также включены коммунальные платежи.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров. Первый месяц аренды обойдется будущим жильцам в 105 тысяч рублей.
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