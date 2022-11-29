29 ноября 2022
28 ноября 2022

В Тюмени аренда трехкомнатной квартиры обойдется в 260 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне
В квартире выполнен дизайнерский ремонт Фото:

В Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Пожарных и спасателей. Первый месяц жизни в ней обойдется жителям в 260 тысяч рублей из-за залога и комиссии. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Трехкомнатная квартира на 23 этаже. Площадь 100 квадратных метров. Цена — 100 тысяч рублей в месяц, залог 100 тысяч, комиссия 60 тысяч», — говорится в объявлении.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Помимо спальни и кухни, совмещенной с гостиной, есть детская комната и кабинет. Хозяин квартиры разрешает присутствие детей. Но кандидатов с домашними животными рассматривать не будет. В стоимость аренды также включены коммунальные платежи.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров. Первый месяц аренды обойдется будущим жильцам в 105 тысяч рублей.

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В Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Пожарных и спасателей. Первый месяц жизни в ней обойдется жителям в 260 тысяч рублей из-за залога и комиссии. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Трехкомнатная квартира на 23 этаже. Площадь 100 квадратных метров. Цена — 100 тысяч рублей в месяц, залог 100 тысяч, комиссия 60 тысяч», — говорится в объявлении. В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Помимо спальни и кухни, совмещенной с гостиной, есть детская комната и кабинет. Хозяин квартиры разрешает присутствие детей. Но кандидатов с домашними животными рассматривать не будет. В стоимость аренды также включены коммунальные платежи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров. Первый месяц аренды обойдется будущим жильцам в 105 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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