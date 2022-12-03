Жительница Кургана пожаловалась, что ее соседи издеваются над кошками

04 декабря 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Женщина пригрозила, что напишет заявление в полицию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница микрорайона Заозерный (Курган) пожаловалась, что ее соседи издеваются над кошками, которые живут в подъезде. Об этом она написала в паблике «А мы живем в зазике» в соцсети «ВКонтакте». «3 микрорайон, 19, за что вы так ненавидите кошек? Первые этажи пятого подъезда грозились отравить кошек и вуаля! Одну отравили, вторую облили кипятком так, что слезла кожа. Как мне вас назвать? Я за свой счет их лечу, стерилизую, пристраиваю. Кошки не заходят в ваши квартиры!» — пишет Анастасия Мартынова. Также женщина написала, что тем, кто издевался над кошками, «прилетел бумеранг за жестокое обращение с животными». Она пригрозила, что напишет заявление в полицию, если пострадает хоть еще одна кошка. Комментаторы поддержали женщину, сказав, что виновники должны быть наказаны. Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились из-за оставленной на остановке кошки. Они предположили, что животное оставили специально.

Жительница микрорайона Заозерный (Курган) пожаловалась, что ее соседи издеваются над кошками, которые живут в подъезде. Об этом она написала в паблике «А мы живем в зазике» в соцсети «ВКонтакте». «3 микрорайон, 19, за что вы так ненавидите кошек? Первые этажи пятого подъезда грозились отравить кошек и вуаля! Одну отравили, вторую облили кипятком так, что слезла кожа. Как мне вас назвать? Я за свой счет их лечу, стерилизую, пристраиваю. Кошки не заходят в ваши квартиры!» — пишет Анастасия Мартынова. Также женщина написала, что тем, кто издевался над кошками, «прилетел бумеранг за жестокое обращение с животными». Она пригрозила, что напишет заявление в полицию, если пострадает хоть еще одна кошка. Комментаторы поддержали женщину, сказав, что виновники должны быть наказаны. Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились из-за оставленной на остановке кошки. Они предположили, что животное оставили специально.