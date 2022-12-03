03 декабря 2022
02 декабря 2022

Жительница Кургана пожаловалась, что ее соседи издеваются над кошками

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник, разное. Курган, кошка, кот на окне, белый кот
Женщина пригрозила, что напишет заявление в полицию Фото:

Жительница микрорайона Заозерный (Курган) пожаловалась, что ее соседи издеваются над кошками, которые живут в подъезде. Об этом она написала в паблике «А мы живем в зазике» в соцсети «ВКонтакте».

«3 микрорайон, 19, за что вы так ненавидите кошек? Первые этажи пятого подъезда грозились отравить кошек и вуаля! Одну отравили, вторую облили кипятком так, что слезла кожа. Как мне вас назвать? Я за свой счет их лечу, стерилизую, пристраиваю. Кошки не заходят в ваши квартиры!» — пишет Анастасия Мартынова.

Также женщина написала, что тем, кто издевался над кошками, «прилетел бумеранг за жестокое обращение с животными». Она пригрозила, что напишет заявление в полицию, если пострадает хоть еще одна кошка. Комментаторы поддержали женщину, сказав, что виновники должны быть наказаны.

Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились из-за оставленной на остановке кошки. Они предположили, что животное оставили специально.

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Жительница микрорайона Заозерный (Курган) пожаловалась, что ее соседи издеваются над кошками, которые живут в подъезде. Об этом она написала в паблике «А мы живем в зазике» в соцсети «ВКонтакте». «3 микрорайон, 19, за что вы так ненавидите кошек? Первые этажи пятого подъезда грозились отравить кошек и вуаля! Одну отравили, вторую облили кипятком так, что слезла кожа. Как мне вас назвать? Я за свой счет их лечу, стерилизую, пристраиваю. Кошки не заходят в ваши квартиры!» — пишет Анастасия Мартынова. Также женщина написала, что тем, кто издевался над кошками, «прилетел бумеранг за жестокое обращение с животными». Она пригрозила, что напишет заявление в полицию, если пострадает хоть еще одна кошка. Комментаторы поддержали женщину, сказав, что виновники должны быть наказаны. Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились из-за оставленной на остановке кошки. Они предположили, что животное оставили специально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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