В Нижневартовске жителям ближайших к месту взрыва домов разрешили вернуться в квартиры

05 декабря 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

В окнах соседнего дома уже горит свет Фото: URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) жителям пятиэтажек, которые находятся ближе всего к дому на улице Мира, где произошел взрыв газа, разрешили вернуться в квартиры. Об этом URA.RU рассказали в окружном управлении МЧС. «Там [в квартирах соседних домов] повреждений нет. По сути, эти дома между собой связаны только смежными постройками — не капитально, что не повлияло одно на другое. Поэтому в соседние дома пустили людей. Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение — все это там есть», — прокомментировал журналисту агентства руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска начали работу по переселению жителей дома по адресу Мира, 6а в маневренный фонд. Жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря, из-за чего погибло шесть человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

В Нижневартовске (ХМАО) жителям пятиэтажек, которые находятся ближе всего к дому на улице Мира, где произошел взрыв газа, разрешили вернуться в квартиры. Об этом URA.RU рассказали в окружном управлении МЧС. «Там [в квартирах соседних домов] повреждений нет. По сути, эти дома между собой связаны только смежными постройками — не капитально, что не повлияло одно на другое. Поэтому в соседние дома пустили людей. Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение — все это там есть», — прокомментировал журналисту агентства руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска начали работу по переселению жителей дома по адресу Мира, 6а в маневренный фонд. Жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря, из-за чего погибло шесть человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.