02 апреля 2025

В районе ХМАО закрывают зимник

В Нижневартовском районе закроют зимник от Былино до Зайцевой Речки
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за потепления закрывают зимники
В ХМАО из-за потепления закрывают зимники Фото:

В Нижневартовском районе 3 апреля закроют движение для транспорта по зимней автомобильной дороге «с. Былино — п. Зайцева Речка». Причина для запрета передвижения — потепление.

«С 8:00 3 апреля будет закрыто движение для транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Былино — п. Зайцева Речка“, — сообщили в управлении автодорог ХМАО. Связан запрет с повышением температуры воздуха и снижением несущей способности дорожного покрытия.

Въезды на автозимники будут перекрыты искусственными заграждениями. Жителей ХМАО просят заблаговременно планировать маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже закрыты уже 2375 км автозимников и 69 переправ в семи районах округа. Запрещен выход людей на лед в следующих зонах: в районе Сургута (река Обь, 0,5 км восточнее города), Нижневартовска (река Обь, 1 км южнее) и Нефтеюганска (протока Юганская Обь, 6 км южнее), сообщило МЧС по ХМАО на официальном сайте.

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В Нижневартовском районе 3 апреля закроют движение для транспорта по зимней автомобильной дороге «с. Былино — п. Зайцева Речка». Причина для запрета передвижения — потепление. «С 8:00 3 апреля будет закрыто движение для транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Былино — п. Зайцева Речка“, — сообщили в управлении автодорог ХМАО. Связан запрет с повышением температуры воздуха и снижением несущей способности дорожного покрытия. Въезды на автозимники будут перекрыты искусственными заграждениями. Жителей ХМАО просят заблаговременно планировать маршрут. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже закрыты уже 2375 км автозимников и 69 переправ в семи районах округа. Запрещен выход людей на лед в следующих зонах: в районе Сургута (река Обь, 0,5 км восточнее города), Нижневартовска (река Обь, 1 км южнее) и Нефтеюганска (протока Юганская Обь, 6 км южнее), сообщило МЧС по ХМАО на официальном сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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