В районе ХМАО закрывают зимник

В Нижневартовском районе 3 апреля закроют движение для транспорта по зимней автомобильной дороге «с. Былино — п. Зайцева Речка». Причина для запрета передвижения — потепление.
«С 8:00 3 апреля будет закрыто движение для транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Былино — п. Зайцева Речка“, — сообщили в управлении автодорог ХМАО. Связан запрет с повышением температуры воздуха и снижением несущей способности дорожного покрытия.
Въезды на автозимники будут перекрыты искусственными заграждениями. Жителей ХМАО просят заблаговременно планировать маршрут.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже закрыты уже 2375 км автозимников и 69 переправ в семи районах округа. Запрещен выход людей на лед в следующих зонах: в районе Сургута (река Обь, 0,5 км восточнее города), Нижневартовска (река Обь, 1 км южнее) и Нефтеюганска (протока Юганская Обь, 6 км южнее), сообщило МЧС по ХМАО на официальном сайте.
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