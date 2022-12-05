Мужчина пропал в Вагайском районе
В деревне Сулейменская Вагайского района Тюменской области пропал 76-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Информация об этом была опубликована в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».
«Помогите найти человека! Нет ли в ваших населенных пунктах чужого человека? Он ушел из д. Сулейменская, документы должны быть при нем: Абибуллин Марсель Мачитович, 1946 года рождения. Одет в черную шубу», — указано в публикации.
Автор записи добавил, что мужчина страдает потерей памяти и дезориентацией. Комментарий пресс-службы МОВД «Тобольский», к которому относится Вагайский район, ожидается.
76-летний мужчина пропал в Вагайском районе
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