05 декабря 2022
04 декабря 2022

В Тюменской области пропал мужчина, потерявший память. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхнеборовское кладбище. Тюмень
Мужчина пропал в Вагайском районе Фото:

В деревне Сулейменская Вагайского района Тюменской области пропал 76-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Информация об этом была опубликована в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Нет ли в ваших населенных пунктах чужого человека? Он ушел из д. Сулейменская, документы должны быть при нем: Абибуллин Марсель Мачитович, 1946 года рождения. Одет в черную шубу», — указано в публикации.

Автор записи добавил, что мужчина страдает потерей памяти и дезориентацией. Комментарий пресс-службы МОВД «Тобольский», к которому относится Вагайский район, ожидается.

76-летний мужчина пропал в Вагайском районе

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В деревне Сулейменская Вагайского района Тюменской области пропал 76-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Информация об этом была опубликована в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Нет ли в ваших населенных пунктах чужого человека? Он ушел из д. Сулейменская, документы должны быть при нем: Абибуллин Марсель Мачитович, 1946 года рождения. Одет в черную шубу», — указано в публикации. Автор записи добавил, что мужчина страдает потерей памяти и дезориентацией. Комментарий пресс-службы МОВД «Тобольский», к которому относится Вагайский район, ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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