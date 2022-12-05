В Тюменской области пропал мужчина, потерявший память. Фото

06 декабря 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал в Вагайском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В деревне Сулейменская Вагайского района Тюменской области пропал 76-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Информация об этом была опубликована в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Нет ли в ваших населенных пунктах чужого человека? Он ушел из д. Сулейменская, документы должны быть при нем: Абибуллин Марсель Мачитович, 1946 года рождения. Одет в черную шубу», — указано в публикации. Автор записи добавил, что мужчина страдает потерей памяти и дезориентацией. Комментарий пресс-службы МОВД «Тобольский», к которому относится Вагайский район, ожидается. 76-летний мужчина пропал в Вагайском районе Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»

В деревне Сулейменская Вагайского района Тюменской области пропал 76-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Информация об этом была опубликована в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Нет ли в ваших населенных пунктах чужого человека? Он ушел из д. Сулейменская, документы должны быть при нем: Абибуллин Марсель Мачитович, 1946 года рождения. Одет в черную шубу», — указано в публикации. Автор записи добавил, что мужчина страдает потерей памяти и дезориентацией. Комментарий пресс-службы МОВД «Тобольский», к которому относится Вагайский район, ожидается.