В Кургане перевозчик не захотел возить пассажиров

Автобусы на маршруте не появлялись более недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчик отказался от маршрута № 323, на котором более недели не было автобусов. Эта информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«323-й маршрут брошен и больше не обслуживается перевозчиком. Уже более недели на линию не выезжал ни один автобус на этом маршруте», — указано в сообщении.

Представители организации отметили, что по закону после отсутствия автобусов на маршруте в течение трех дней у ответственного за рейс прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок. Также этот предприниматель попадает в черный список и год не имеет права участвовать в конкурсах на новые маршруты.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до гендиректора компании «Попутчик+» Сергея Чирухина. Данная компания отвечает за маршрут № 323. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Ответ не был получен.

Ранее таким же образом в Кургане другой перевозчик отказался от маршрута № 336. Представители мэрии прорабатывали варианты дальнейшего обслуживания маршрута.