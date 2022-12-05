05 декабря 2022

В Кургане перевозчик не захотел возить пассажиров

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Город. Курган, автобус, общественный траснпорт
Автобусы на маршруте не появлялись более недели Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчик отказался от маршрута № 323, на котором более недели не было автобусов. Эта информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«323-й маршрут брошен и больше не обслуживается перевозчиком. Уже более недели на линию не выезжал ни один автобус на этом маршруте», — указано в сообщении.

Представители организации отметили, что по закону после отсутствия автобусов на маршруте в течение трех дней у ответственного за рейс прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок. Также этот предприниматель попадает в черный список и год не имеет права участвовать в конкурсах на новые маршруты.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до гендиректора компании «Попутчик+» Сергея Чирухина. Данная компания отвечает за маршрут № 323. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Ответ не был получен.

Ранее таким же образом в Кургане другой перевозчик отказался от маршрута № 336. Представители мэрии прорабатывали варианты дальнейшего обслуживания маршрута.

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В Кургане перевозчик отказался от маршрута № 323, на котором более недели не было автобусов. Эта информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «323-й маршрут брошен и больше не обслуживается перевозчиком. Уже более недели на линию не выезжал ни один автобус на этом маршруте», — указано в сообщении. Представители организации отметили, что по закону после отсутствия автобусов на маршруте в течение трех дней у ответственного за рейс прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок. Также этот предприниматель попадает в черный список и год не имеет права участвовать в конкурсах на новые маршруты. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до гендиректора компании «Попутчик+» Сергея Чирухина. Данная компания отвечает за маршрут № 323. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Ответ не был получен. Ранее таким же образом в Кургане другой перевозчик отказался от маршрута № 336. Представители мэрии прорабатывали варианты дальнейшего обслуживания маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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