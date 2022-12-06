Интерьер дома за 45 млн рублей отличается «дворцовым» стилем, который соседствует с бассейном и кинотеатром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пяти минутах ходьбы от тюменской набережной за 45 млн рублей продается двухэтажный коттедж с бассейном и дизайнерским ремонтом. Объявление размещено на сайте Avito. В доме шесть комнат, есть мангальная зона, два гаража на несколько автомобилей, а один квадратный метр недвижимости стоит почти 90 тысяч рублей.

«Предлагается к продаже роскошный дом в самом центре Тюмени. Историческая часть, до набережной пять минут пешком. Дом по индивидуальному проекту, с дизайнерским ремонтом. Высокие потолки, шесть комнат, система видеонаблюдения. Во дворе — мангальная зона, беседка. Пристроены два гаража на две машины. Стоимость — 45 млн рублей, торг», — говорится в объявлении на сайте Avito.

На фото объекта можно увидеть, что в доме также есть бассейн и комната-кинотеатр. С террасы на его крыше открывается вид на Свято-Троицкий монастырь.

Что до обстановки, то комнаты коттеджа выделяются высокими потолками, парчовой обивкой мебели, монументальными люстрами, а интерьер напоминает смесь стилей ампир и барокко. Они традиционно использовались в оформлении дворцов в России и Европе.

Площадь дома составляет 510 квадратных метров. Таким образом один метр недвижимости обойдется новому владельцу в более чем 88 тысяч рублей.

Фото: Avito

Фото: Avito

Фото: Avito