Работник авиакомпании из ЯНАО дебоширил в самолете при посадке в Тюмени

Пьяный житель Нового Уренгоя обматерил стюардесс в самолете
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Ямалец устроил разборки в самолете (фото из архива)
Ямалец устроил разборки в самолете (фото из архива) Фото:

Работник авиакомпании из Нового Уренгоя (ЯНАО) устроил дебош в самолете Новый Уренгой — Тюмень. Во время посадки мужчина отказался пристегивать ремни безопасности, на замечания отреагировал матами, мужчину доставили в линейный отдел, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба уральской транспортной полиции.

«При посадке самолета в Тюмени мужчина отказался пристегиваться ремнями безопасности. Бортпроводники сделали пассажиру замечание, в ответ он начал возмущаться и выражаться матами. Транспортные полицейские доставили нарушителя в ЛОП в аэропорту „Рощино“», — сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО на официальном сайте

В ходе объяснения выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Кроме того, нарушитель сам работает в одной из авиакомпаний и отлично ознакомлен с техникой безопасности на борту. На мужчину завели сразу два административных дела, в скором времени суд назначит штраф за проступок.

Ранее URA.RU сообщило, что пьяный вахтовик устроил дебош в самолете. Мужчина облил кипятком пассажира и кидался на стюардесс. 

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Работник авиакомпании из Нового Уренгоя (ЯНАО) устроил дебош в самолете Новый Уренгой — Тюмень. Во время посадки мужчина отказался пристегивать ремни безопасности, на замечания отреагировал матами, мужчину доставили в линейный отдел, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба уральской транспортной полиции. «При посадке самолета в Тюмени мужчина отказался пристегиваться ремнями безопасности. Бортпроводники сделали пассажиру замечание, в ответ он начал возмущаться и выражаться матами. Транспортные полицейские доставили нарушителя в ЛОП в аэропорту „Рощино“», — сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО на официальном сайте В ходе объяснения выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Кроме того, нарушитель сам работает в одной из авиакомпаний и отлично ознакомлен с техникой безопасности на борту. На мужчину завели сразу два административных дела, в скором времени суд назначит штраф за проступок. Ранее URA.RU сообщило, что пьяный вахтовик устроил дебош в самолете. Мужчина облил кипятком пассажира и кидался на стюардесс. 
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