Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что поставки американского оружия на Украину могут возобновиться после подписания президентами этих стран соглашения по редкоземельным ископаемым. По его словам, президент США Дональд Трамп уже получил от украинского лидера Владимира Зеленского сообщение о готовности к переговорам под руководством Соединенных Штатов.
«Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом что Европа уже увеличила их)», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул свою готовность к переговорам с Россией, но только после консультаций с США и союзниками. Зеленский также выразил важность американской поддержки в урегулировании конфликта и настаивал на участии Украины во всех переговорах, касающихся кризиса в стране.
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