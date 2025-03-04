04 марта 2025

В Тюмени не хватило газовиков для ликвидации последствий аварии на газопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газ начал возвращаться в дома жителей Тюменского района
Газ начал возвращаться в дома жителей Тюменского района Фото:

Для ликвидации последствий аварии на газопроводе в Тюменском районе, которая произошла вечером 4 марта, привлекли десять дополнительных бригад газовиков. Они занимаются подключением домов местных жителей к системе газоснабжения. Об этом сообщает telegram-канал департамента ЖКХ Тюменской области.

«Еще десять бригад специалистов газовой службы направлены в поселки Тюменского района для запуска котлов в частных домах. Таким образом, на территориях сейчас работают 23 группы сотрудников», — указано в сообщении областного департамента ЖКХ.

Местных жителей просят обеспечить доступ специалистов к газопотребляющим установкам. Для этого кто-то из жильцов должен находиться дома.

Авария на газопроводе в районе Московского тракта Тюмени произошла вечером 4 марта. Из-за ЧП без доступа к газу временно остались жители Московского, Переваловского и Успенского поселений Тюменского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для ликвидации последствий аварии на газопроводе в Тюменском районе, которая произошла вечером 4 марта, привлекли десять дополнительных бригад газовиков. Они занимаются подключением домов местных жителей к системе газоснабжения. Об этом сообщает telegram-канал департамента ЖКХ Тюменской области. «Еще десять бригад специалистов газовой службы направлены в поселки Тюменского района для запуска котлов в частных домах. Таким образом, на территориях сейчас работают 23 группы сотрудников», — указано в сообщении областного департамента ЖКХ. Местных жителей просят обеспечить доступ специалистов к газопотребляющим установкам. Для этого кто-то из жильцов должен находиться дома. Авария на газопроводе в районе Московского тракта Тюмени произошла вечером 4 марта. Из-за ЧП без доступа к газу временно остались жители Московского, Переваловского и Успенского поселений Тюменского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...