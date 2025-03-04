В Тюмени не хватило газовиков для ликвидации последствий аварии на газопроводе

Для ликвидации последствий аварии на газопроводе в Тюменском районе, которая произошла вечером 4 марта, привлекли десять дополнительных бригад газовиков. Они занимаются подключением домов местных жителей к системе газоснабжения. Об этом сообщает telegram-канал департамента ЖКХ Тюменской области.
«Еще десять бригад специалистов газовой службы направлены в поселки Тюменского района для запуска котлов в частных домах. Таким образом, на территориях сейчас работают 23 группы сотрудников», — указано в сообщении областного департамента ЖКХ.
Местных жителей просят обеспечить доступ специалистов к газопотребляющим установкам. Для этого кто-то из жильцов должен находиться дома.
Авария на газопроводе в районе Московского тракта Тюмени произошла вечером 4 марта. Из-за ЧП без доступа к газу временно остались жители Московского, Переваловского и Успенского поселений Тюменского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!