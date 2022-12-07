В Кургане жители замерзают в многоквартирном доме

По словам курганцев, отопление отключено в нескольких подъездах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С самого начала отопительного сезона в подъездах дома 41 по улице Пролетарской в Кургане ограничена подача горячей воды. Об этом рассказали хозяева квартир на портале «Обратись».

«В подвалах с 1 по 3 подъезд сняли батареи и заглушили на чердаке подачу ГВС. УК „Восток-Центр“ (эта компания отвечает за многоквартирный дом — прим. URA.RU) не собирается решать проблему, а мы дома просто замерзаем, т. к. стены квартир, граничащих с подъездом — ледяные. Впереди еще суровые морозы», — пишут жильцы дома. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «#НашУправдом», отвечающую за «Восток-Центр». Ответ на момент публикации еще не был получен.

О том, что в текущем году на ООО «Восток-Центр» наложили множество административных штрафов на общую сумму, превышающую 2 млн рублей, URA.RU писало ранее. По данным на конец ноября от граждан было получено порядка 500 жалоб. Позже представители областной Госжилинспекции разместили на подъездах домов объявления, где предлагали жильцам перейти в другие организации. В ведомстве подчеркивали, что, несмотря на штрафы, компания допускает систематические нарушения.

Источник информационного агентства в политэлите региона отмечал, что дома, находящиеся под управлением компании, предлагали взять другим организация по инициативе чиновника, причастного к руководству области. Представители группы компаний «#НашУправдом» не отрицали существующих проблем, но при этом указывали на количество должников перед ресурсоснабжающими организациями.