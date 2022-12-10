Жительнице Кургана заплатят за испорченную после капремонта квартиру

После ремонта крыши квартиру продолжало топить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управляющая компания заплатит жительнице Кургана за испорченную квартиру. Такое решение вынес городской суд. Женщина пожаловалась, что ее жилье на последнем этаже многоквартирного дома неоднократно топило. В УК отвечали, что ранее был проведен ремонт крыши.

«В обосновании иска указано, что истец проживает в доме, договор на управление которым заключен с ООО «УК «Мастер». Во время дождя в квартиру поступала вода, заливая кухню, комнату, туалет. Данные факты подтверждаются заявлениями от 20.06.2022, 26.09.2022. Как указано ответчиком, ремонтные работы были проведены 21.07.2022. Оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что протекание кровли и повреждение имущества в квартире истца произошло по причине ненадлежащего исполнения ответчиком своей обязанности по текущему ремонту крыши жилого дома», — указано в решении на сайте Курганского городского суда.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу каждого истца, проживающего в квартире, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. В иске женщина запрашивала сумму в 50 тысяч.