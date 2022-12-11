В ЯНАО сдается дом за 250 тысяч рублей

12 декабря 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Дом находится на берегу озера (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Двухэтажный дом на берегу озера сдается в южной части Нового Уренгоя (ЯНАО). Стоимость аренды — 250 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Сдается семье руководителя организации новый, благоустроенный, уютный дом в ДНТ „Энтузиаст“. Цена — 250 тысяч рублей в месяц, залог — 70 тысяч. Современный ремонт с использованием качественных строительных материалов, новая мебель», — сообщается в объявлении. Площадь дома 234 квадратных метра. На первом этаже расположены: прихожая, кухня-гостиная, зимний сад, два санузла, бойлерная и гараж. На втором этаже находятся четыре спальни и санузел. В доме есть необходимая мебель и техника. Объявление опубликовано агентством «Перспектива». Продавец отмечает, что его преимущество в удобном расположении. «Дом близок к центру города и расположен в тихом, красивом месте на берегу озера», — уточняется в объявлении. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра. Стоимость аренды — 200 тысяч рублей в месяц. avito.ru

Двухэтажный дом на берегу озера сдается в южной части Нового Уренгоя (ЯНАО). Стоимость аренды — 250 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Сдается семье руководителя организации новый, благоустроенный, уютный дом в ДНТ „Энтузиаст“. Цена — 250 тысяч рублей в месяц, залог — 70 тысяч. Современный ремонт с использованием качественных строительных материалов, новая мебель», — сообщается в объявлении. Площадь дома 234 квадратных метра. На первом этаже расположены: прихожая, кухня-гостиная, зимний сад, два санузла, бойлерная и гараж. На втором этаже находятся четыре спальни и санузел. В доме есть необходимая мебель и техника. Объявление опубликовано агентством «Перспектива». Продавец отмечает, что его преимущество в удобном расположении. «Дом близок к центру города и расположен в тихом, красивом месте на берегу озера», — уточняется в объявлении. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра. Стоимость аренды — 200 тысяч рублей в месяц.