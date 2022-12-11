Губернатор Моор отчитался перед председателем СФ Валентиной Матвиенко

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и доложил об успехах в импортозамещении. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.
«В Москве встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области. Особое внимание — перспективам нефтегазовой отрасли. Последние 8 лет мы вместе с нефтяниками и газовиками активно внедряли отечественные технологии и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать проблемы, которые возникли после ухода с рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — рассказал губернатор.
Ранее Моор провел рабочую встречу с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Корпорация покинула страну, оставив в Тюменской области один из ключевых офисов своего нефтесервиса, а также принадлежащее ей оборудование.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и доложил об успехах в импортозамещении. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале. «В Москве встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области. Особое внимание — перспективам нефтегазовой отрасли. Последние 8 лет мы вместе с нефтяниками и газовиками активно внедряли отечественные технологии и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать проблемы, которые возникли после ухода с рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — рассказал губернатор. Ранее Моор провел рабочую встречу с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Корпорация покинула страну, оставив в Тюменской области один из ключевых офисов своего нефтесервиса, а также принадлежащее ей оборудование.