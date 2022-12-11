11 декабря 2022

Губернатор Моор отчитался перед председателем СФ Валентиной Матвиенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко послушала об успехах тюменского губернатора Моора Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и доложил об успехах в импортозамещении. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

«В Москве встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области. Особое внимание — перспективам нефтегазовой отрасли. Последние 8 лет мы вместе с нефтяниками и газовиками активно внедряли отечественные технологии и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать проблемы, которые возникли после ухода с рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — рассказал губернатор.

Ранее Моор провел рабочую встречу с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Корпорация покинула страну, оставив в Тюменской области один из ключевых офисов своего нефтесервиса, а также принадлежащее ей оборудование.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и доложил об успехах в импортозамещении. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале. «В Москве встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области. Особое внимание — перспективам нефтегазовой отрасли. Последние 8 лет мы вместе с нефтяниками и газовиками активно внедряли отечественные технологии и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать проблемы, которые возникли после ухода с рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — рассказал губернатор. Ранее Моор провел рабочую встречу с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Корпорация покинула страну, оставив в Тюменской области один из ключевых офисов своего нефтесервиса, а также принадлежащее ей оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...