Губернатор Моор встретился с новыми хозяевами иностранной корпорации

12 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор провел рабочую встречу с новым руководством покинувшей Россию компании Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. Предприятие продолжит работать в России под другим именем. «Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом — „Технологии ОФС“. Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора», — сообщает инфоцентр. В сообщении так же отметили, что в Тюменской области находится крупнейший региональный офис компании. Там производят оборудование, необходимое для работы нефтяных вышек. Ранее Александр Моор рассказал о перспективной нише для тюменских бизнесменов. По его словам, это сфера туризма.

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. Предприятие продолжит работать в России под другим именем. «Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом — „Технологии ОФС“. Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора», — сообщает инфоцентр. В сообщении так же отметили, что в Тюменской области находится крупнейший региональный офис компании. Там производят оборудование, необходимое для работы нефтяных вышек. Ранее Александр Моор рассказал о перспективной нише для тюменских бизнесменов. По его словам, это сфера туризма.