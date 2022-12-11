11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Губернатор Моор встретился с новыми хозяевами иностранной корпорации

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Моор провел рабочую встречу с новым руководством покинувшей Россию компании Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. Предприятие продолжит работать в России под другим именем.

«Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом — „Технологии ОФС“. Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора», — сообщает инфоцентр.

В сообщении так же отметили, что в Тюменской области находится крупнейший региональный офис компании. Там производят оборудование, необходимое для работы нефтяных вышек.

Ранее Александр Моор рассказал о перспективной нише для тюменских бизнесменов. По его словам, это сфера туризма.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. Предприятие продолжит работать в России под другим именем. «Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом — „Технологии ОФС“. Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора», — сообщает инфоцентр. В сообщении так же отметили, что в Тюменской области находится крупнейший региональный офис компании. Там производят оборудование, необходимое для работы нефтяных вышек. Ранее Александр Моор рассказал о перспективной нише для тюменских бизнесменов. По его словам, это сфера туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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