Губернатор Моор встретился с новыми хозяевами иностранной корпорации

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. Предприятие продолжит работать в России под другим именем.
«Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом — „Технологии ОФС“. Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора», — сообщает инфоцентр.
В сообщении так же отметили, что в Тюменской области находится крупнейший региональный офис компании. Там производят оборудование, необходимое для работы нефтяных вышек.
Ранее Александр Моор рассказал о перспективной нише для тюменских бизнесменов. По его словам, это сфера туризма.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с новым руководством нефтесервисного бизнеса международной компании Baker Hughes. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. Предприятие продолжит работать в России под другим именем. «Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом — „Технологии ОФС“. Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора», — сообщает инфоцентр. В сообщении так же отметили, что в Тюменской области находится крупнейший региональный офис компании. Там производят оборудование, необходимое для работы нефтяных вышек. Ранее Александр Моор рассказал о перспективной нише для тюменских бизнесменов. По его словам, это сфера туризма.