Соревнование супругов длилось шесть часов (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Супруги устроили соревнование по зимней рыбалке на Половинном озере в Курганской области. Об этом рассказал Павел Вахрушев в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

«Возил жену. Счет 35-33 в ее пользу. Короче, рука бойца колоть устала. Ванна — жены, два тазика — мои. Ловили с 9 до 15 часов», — пишет любитель зимней ловли.

Ниже поста пользователи соцсети стали хвалить рыбаков и делиться своим опытом. Но везет далеко не всем. «Жена попросилась в коем-то веке на рыбалку. Приехали, и в это день как раз не ловилось. Она сказала, что не ногой больше на карася зимой. Причем знакомый поехал на рыбалку денем и неплохо отловился», — рассказал подписчик группы Максим Сумароков.

О том, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана, URA.RU писало ранее. Мужчина ловил рыбу во время перерыва на обед. Корреспонденты сообщали также, что курганский любитель зимней рыбалки рассказал, что чуть не потерял палец. Инцидент произошел на реке Тобол.

Супруги рыбачили шесть часов Фото: VK «Рыбалка В Кургане 45 RUS»