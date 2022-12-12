В ХМАО защита Раи Мамедовой, оскорбившей русских, представит в суде свою версию случившегося

В Сургуте (ХМАО) в очередном судебном заседании 13 декабря защита Раи Мамедовой, оскорбившей русских после опроса свидетелей, предоставит суду свою версию произошедшего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.
«Сегодня будет продолжения опроса свидетелей. После этого запланировано исследование доказательств стороны защиты», — сообщили в пресс-службе суда.
Будет ли сегодня объявляться приговор по уголовному делу в отношении Раи Мамедовой, пока неизвестно. Все зависит от продолжительности опроса свидетелей и выступления стороны защиты. «Решать, когда будут выносить приговор, будет суд. Если время после опроса свидетелей и выступления защиты останется, то могут и сегодня вынести вердикт», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что заседание суда над Раисой Мамедовой, оскорбившей русских в ХМАО, перенесли во второй раз. Продолжение процесса назначили на середину декабря.
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