Хирурги из ХМАО спасли пациентку, удалив гигантскую кисту

Врачи гинекологического отделения Сургутской окружной клинической больницы успешно провели операцию по удалению гигантской кисты у 19-летней пациентки. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов в своем Telegram-канале.
«Девушка обратилась к врачам с жалобами на быстро растущий живот, ощущение давления и одышку. Обследование выявило образование диаметром 36 см, занимавшее весь малый таз и брюшную полость до самой диафрагмы. Ситуация требовала срочного вмешательства — риск осложнений был слишком высок.», — рассказал Паськов.
Операция длилась два с половиной часа и прошла без осложнений. Врачам удалось полностью удалить патологическое образование и сохранить все функции организма. На данный момент девушка находится под наблюдением медиков и идет на поправку.
В состав операционной бригады вошли врач-гинеколог Инга Вишнякова, акушер-гинеколог Галия Родионова, медсестра Залина Шафикова, врач-анестезиолог Зарина Алкадарская и медсестра-анестезист Елена Архипова. Паськов поблагодарил медиков за высокий профессионализм, благодаря которым удалось добиться положительного исхода столь сложного клинического случая.
Ранее URA.RU писало, что в медицинских учреждениях Югры уже проводились сложные операции по удалению крупных опухолей. Так, в кардиоцентре Сургута хирурги успешно удалили редкую миксому сердца у 30-летней женщины, а специалисты Нижневартовского перинатального центра избавили 21-летнюю пациентку от кисты размером 30 сантиметров.
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