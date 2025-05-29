Опыт ХМАО по адаптации иностранных граждан распространят на всю Россию

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поделился опытом по развитию межнациональных отношений в регионе за 2024 год на семинар-совещании с полпредом УрФО Артемом Жогой и замглавы администрации президента Магомедсаламом Магомедовым. Оно было посвящено реализации Стратегии государственной национальной политики. Глава Югры отметил существенный рост гражданской идентичности среди жителей и предложил включить с 2026 года ХМАО в перечень регионов пилотного проекта ФАДН.
«Кухарук поделился результатами комплекса мероприятий, реализованных в 2024 году, которые положительно отразились на состоянии межнациональных отношений в Югре... Глава региона выступил с инициативой включить Югру с 2026 года в перечень регионов пилотного проекта ФАДН по поддержке инфраструктуры социальной и культурной адаптации иностранных граждан в рамках единой субсидии и предусмотреть софинансирование Центра социокультурной адаптации иностранных граждан в Доме народов Югры, который создается в регионе», — написал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своем telegram-канале.
По его словам, ключевым результатом стала высокая вовлеченность национальных объединений в гуманитарные инициативы и поддержку СВО. Среди таких — участие в сборе, отправке и доставке гумпомощи, выезд в гуманитарные миссии и так далее. Такая вовлеченность положительно сказалась на сплоченности общества. Кроме того, практика реализации Стратегии государственной национальной политики, сочетающая образовательные, культурные и информационные мероприятия, позволила довести уровень общероссийской гражданской идентичности среди жителей Ханты-Мансийска до 85,5%.
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