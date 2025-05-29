Стюардесса из ХМАО вышла в полуфинал конкурса самых красивых бортпроводниц мира

Галина Кругликова из Нижневартовска стала полуфиналисткой международного конкурса «Топ стюардесс», где выбирают самых профессиональных и харизматичных бортпроводников мира. Информация об этом опубликована на сайте конкурса.
«Для меня этот конкурс — прекрасная возможность показать другим, что невозможное возможно, а также вселить в сердца людей любовь к авиации. Быть в числе полуфиналисток — уже победа, но, как говорится, нет предела совершенству», — заявила Кругликова.
Она добавила, что профессия требует не только внешности, но и грации, а также безупречного профессионализма. Международный конкурс проводится с 2014 года и определяет лучших стюардесс авиакомпаний мира.
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