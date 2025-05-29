29 мая 2025

Стюардесса из ХМАО вышла в полуфинал конкурса самых красивых бортпроводниц мира

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Стюардесса из Нижневартовска стала полуфиналисткой международного конкурса
Стюардесса из Нижневартовска стала полуфиналисткой международного конкурса Фото:

Галина Кругликова из Нижневартовска стала полуфиналисткой международного конкурса «Топ стюардесс», где выбирают самых профессиональных и харизматичных бортпроводников мира. Информация об этом опубликована на сайте конкурса.

«Для меня этот конкурс — прекрасная возможность показать другим, что невозможное возможно, а также вселить в сердца людей любовь к авиации. Быть в числе полуфиналисток — уже победа, но, как говорится, нет предела совершенству», — заявила Кругликова.

Она добавила, что профессия требует не только внешности, но и грации, а также безупречного профессионализма. Международный конкурс проводится с 2014 года и определяет лучших стюардесс авиакомпаний мира.

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Галина Кругликова из Нижневартовска стала полуфиналисткой международного конкурса «Топ стюардесс», где выбирают самых профессиональных и харизматичных бортпроводников мира. Информация об этом опубликована на сайте конкурса. «Для меня этот конкурс — прекрасная возможность показать другим, что невозможное возможно, а также вселить в сердца людей любовь к авиации. Быть в числе полуфиналисток — уже победа, но, как говорится, нет предела совершенству», — заявила Кругликова. Она добавила, что профессия требует не только внешности, но и грации, а также безупречного профессионализма. Международный конкурс проводится с 2014 года и определяет лучших стюардесс авиакомпаний мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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