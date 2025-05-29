В ХМАО омбудсмен по правам ребенка помогла детям вернуться домой из Сирии

В Югре двое детей вернули из неподконтрольных территорий Сирии. Благодаря вмешательству уполномоченного по правам ребенка братья сейчас живут с родной тетей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в ХМАО.
«В 2023 году при участии Уполномоченного по правам ребенка в Югре удалось вернуть с территории, неподконтрольной властям Сирийской Арабской Республики, двух братьев. „, — следует из сообщения. Уточняется, что младший из братьев родился в городе Ракка без оформления документов по месту рождения и без указания данных отца. Ключевым этапом возвращения детей стало проведение ДНК-экспертизы, подтвердившей их родство с тетей по отцовской линии, которая взяла мальчиков под опеку.
Результаты теста не только позволили передать детей родственнице. По инициативе Людмилы Низамовой, социальная служба Сургута помогла семье подготовить иск об установлении отцовства, чтобы дети смогли получать пенсию по потери кормильца и другие льготы.
По данным аппарата детского омбудсмена, с 2019 года из Сирийской Арабской Республики в Югру вернули 13 детей. Процесс проходит в рамках поручения президента России и сопровождается межведомственным взаимодействием органов опеки, соцзащиты и правоохранительных структур.
Ранее URA.RU рассказывало, что в РФ вернули 20 российских детей из Сирии. Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа.
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