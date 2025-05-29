29 мая 2025

Жителей ХМАО в выходные настигнет 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидается солнечная погода и 30-градусная жара
В ХМАО ожидается солнечная погода и 30-градусная жара Фото:

В ХМАО в пятницу и выходные — 30, 31 мая и 1 июня — температура воздуха достигнет до 31 градуса. При этом, в большинстве районов ожидается солнечная погода, однако в отбельных местах может пройти небольшой дождь. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

«30, 31 мая и 1 июня в Ханты-Мансийском автономном округе средняя температура воздуха днем будет составлять 14-31 градус, ночью — 4-18 градусов. В основном ожидается ясная погода, иногда попеременная облачность, ветер 8-13 метров в секунду. В Белоярском, Нефтеюганске, Лянторе, Нягани и Радужном — небольшой дождь», — написано на сайте.

Уточняется, что в Ханты-Мансийске в эти дни будет ясная погода, а температура воздуха будет варьироваться в пределах 27-30 градусов днем и 14-20 градусов ночью. В Сургуте тоже солнечно, но совсем немного прохладнее — 18-29 градусов днем и 10-18 градусов ночью. А самым «холодным» в этой тройке будет Нижневартовск — ожидается переменная облачность, 17-28 градусов днем и 9-17 градусов ночью.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в начале июня прогнозируют сильное потепление. Синоптики ожидают, что температура превысит норму почти на 6 градусов.

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В ХМАО в пятницу и выходные — 30, 31 мая и 1 июня — температура воздуха достигнет до 31 градуса. При этом, в большинстве районов ожидается солнечная погода, однако в отбельных местах может пройти небольшой дождь. Об этом сообщили синоптики Gismeteo. «30, 31 мая и 1 июня в Ханты-Мансийском автономном округе средняя температура воздуха днем будет составлять 14-31 градус, ночью — 4-18 градусов. В основном ожидается ясная погода, иногда попеременная облачность, ветер 8-13 метров в секунду. В Белоярском, Нефтеюганске, Лянторе, Нягани и Радужном — небольшой дождь», — написано на сайте. Уточняется, что в Ханты-Мансийске в эти дни будет ясная погода, а температура воздуха будет варьироваться в пределах 27-30 градусов днем и 14-20 градусов ночью. В Сургуте тоже солнечно, но совсем немного прохладнее — 18-29 градусов днем и 10-18 градусов ночью. А самым «холодным» в этой тройке будет Нижневартовск — ожидается переменная облачность, 17-28 градусов днем и 9-17 градусов ночью. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в начале июня прогнозируют сильное потепление. Синоптики ожидают, что температура превысит норму почти на 6 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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