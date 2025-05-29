29 мая 2025

В городах ХМАО стабилизируется паводковая обстановка

© Служба новостей «URA.RU»
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За минувшие сутки вода в реках Обь и Ватинский Еган не поднялась
За минувшие сутки вода в реках Обь и Ватинский Еган не поднялась Фото:

В Югре за минувшие сутки уровень воды в реках рядом с Нижневартовском, Мегионом и Нижневартовским районом остался прежним. Уровень рек Обь и Ватинский Еган составляет 928 сантиметров, сообщает управление МЧС по ХМАО-Югре. 

«Уровень реки Обь в районе Нижневартовска и Мегиона — 928 сантиметров. За сутки вода не поднялась», — следует из информации на сайте ведомства. В Нижневартовском районе ситуация аналогичная. В Салыме уровень воды в реке Вандрас упал на три сантиметра.

При этом, в Лангепасе вода поднялась на два сантиметра, в поселках Лемпино и Белогорье на три и четыре сантиметра соответственно.  

В ХМАО подтоплены дачные кооперативы в девяти муниципалитетах. Вода зашла на 235 участков, фиксируются переливы на дорогах.

Ране URA.RU сообщало, что при подъеме воды до 9 метров 80 сантиметров в регионе будет введен режим ЧС. Это позволит некоторым дачникам в случае затопления участков получить от властей компенсации до 150 тысяч рублей

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В Югре за минувшие сутки уровень воды в реках рядом с Нижневартовском, Мегионом и Нижневартовским районом остался прежним. Уровень рек Обь и Ватинский Еган составляет 928 сантиметров, сообщает управление МЧС по ХМАО-Югре.  «Уровень реки Обь в районе Нижневартовска и Мегиона — 928 сантиметров. За сутки вода не поднялась», — следует из информации на сайте ведомства. В Нижневартовском районе ситуация аналогичная. В Салыме уровень воды в реке Вандрас упал на три сантиметра. При этом, в Лангепасе вода поднялась на два сантиметра, в поселках Лемпино и Белогорье на три и четыре сантиметра соответственно.   В ХМАО подтоплены дачные кооперативы в девяти муниципалитетах. Вода зашла на 235 участков, фиксируются переливы на дорогах. Ране URA.RU сообщало, что при подъеме воды до 9 метров 80 сантиметров в регионе будет введен режим ЧС. Это позволит некоторым дачникам в случае затопления участков получить от властей компенсации до 150 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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